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Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Пари НН»

Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Пари НН»
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Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче команды с «Пари НН» в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Нельзя сказать, что «Спартак» — безоговорочный фаворит матча с «Пари НН». «Нижний» не забил ни одного мяча за три тура, но чемпионат только начался. У всех бывают ошибки, тем более некоторые команды прессуют судьи.

Конечно, «Спартак» — фаворит, но он был бы им, даже если бы не шёл сейчас на первом месте. «Спартак» всегда фаворит. Надеюсь, что он победит. А как победит — уже сложнее думать, я даже не могу предполагать», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдёт сегодня, 8 августа, и начнётся в 20:45 мск.

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