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«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России
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Екатеринбургский «Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который пройдёт сегодня, 8 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. Группа B
08 августа 2023, вторник. 16:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Урала»: Мамин, Бевеев, Эмерсон, Итало, Кики, Мамин, Сунгатулин, Егорычев, Железнов, Юшин, Каштанов.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Семенчук, Поярков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

В 1-м туре группового этапа «Урал» на выезде потерпел поражение от московского «Локомотива» (1:2). «Ростов» же добился победы над казанским «Рубином» дома (1:0).

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.

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