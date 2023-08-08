Появились новые фото Меган Рапино, смеющейся после провала США на ЖЧМ-2023
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Нападающая сборной США Меган Рапино улыбалась спустя несколько минут после своего промаха в серии пенальти в матче 1/8 финала со Швецией (0:0, 4:5 пен).
Рапино била четвёртый пенальти в серии и могла сделать счёт 4:2 в пользу США, но запустила мяч над перекладиной. Несмотря на неудачу, футболистка рассмеялась, и улыбка не сходила с лица форварда на протяжении всего пути в центральный круг, что сильно возмутило болельщиков, поскольку матч в итоге закончился поражением США (4:5).
Фото: TikTok
Ранее 38-летняя Меган Рапино сообщила, что этот чемпионат мира станет для неё последним. Слёзы футболистки после финального свистка, зафиксировавшего вылет США, вызвали мало сочувствия в футбольном сообществе, особенно на территории её страны.
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