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Гранат: победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда на ходу

Гранат: победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда на ходу
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Бывший российский футболист Владимир Гранат спрогнозировал результат матча «Спартак» — «Нижний Новгород» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024. По его мнению, победная серия красно-белых продолжится, ведь команда на ходу и сыграет при своих трибунах, а нижегородцам сейчас тяжело даются голы.

«Победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда играет дома, при своих трибунах, на ходу. «Пари НН» голы сейчас очень тяжело даются.

Думаю, что «Спартак» выиграет. Скорее всего, состав будет смешанный. В Кубке и чемпионате команда уверенно идёт, есть возможность дать всем поиграть и проверить ближайший резерв», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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