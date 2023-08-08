Гранат: победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда на ходу
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Гранат спрогнозировал результат матча «Спартак» — «Нижний Новгород» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024. По его мнению, победная серия красно-белых продолжится, ведь команда на ходу и сыграет при своих трибунах, а нижегородцам сейчас тяжело даются голы.
«Победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда играет дома, при своих трибунах, на ходу. «Пари НН» голы сейчас очень тяжело даются.
Думаю, что «Спартак» выиграет. Скорее всего, состав будет смешанный. В Кубке и чемпионате команда уверенно идёт, есть возможность дать всем поиграть и проверить ближайший резерв», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:25
-
15:12
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:05
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:23
-
13:14
Партнерский контент