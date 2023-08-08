Коробочка — о стандартах «Зенита»: Малкома никто не может заменить, Тимощук не виноват

Бывший тренер ЦСКА Анатолий Коробочка высказался о проблемах санкт-петербургского «Зенита» со стандартными положениями во время матчей, отметив, что в этом нет вины отвечающего за стандарты в команде специалиста Анатолия Тимощука, так как сине-бело-голубые лишились важного игрока.

«Я армеец, но Серёже Семаку всегда желаю удачи. Он наш, прошёл через мои руки, в армию его отправляли. Надеюсь, «Зенит» скоро наверстает упущенное. То, что у них стандартные положения не получаются, легко объяснить.

Ушёл главный исполнитель, кто делал остроту в команде. От его действий зависело 40 процентов результата. Малкома пока никто не может заменить, и Тимощук не виноват. Он уже давно в клубе, до этого всё работало. Здесь нужно время, найти исполнителя. Селекционный отдел лучше нас видит, кто это может быть. Кто из действующих игроков петербуржцев может эту функцию взять на себя? Скорее всего, Вендел может исполнять стандарты», — приводит слова Коробочки Legalbet.