Франция разгромила Марокко и вышла в четвертьфинал ЖЧМ-2023

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) прошёл матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу. Встретились сборные Франции и Марокко. Финальный свисток Тори Пенсо ознаменовал крупную победу сборной Франции со счётом 4:0.

На 15-й минуте сборная Франции вышла вперёд: с паса Сакины Каршауи отличилась Кадидьяту Дьяни. На 20-й минуте второй мяч сборной Франции забила Кенза Дали с передачи всё той же Дьяни. На 23-й минуте точным ударом отметилась Эжени Ле Сомме. На 70-й минуте Ле Сомме оформила дубль, счёт стал 4:0 в пользу Франции.

Сборная Франции 12 августа сыграет с Австралией, которая в 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США.