«Нефтчи» бесплатно подписал игрока со стоимостью € 3 млн. Он хотел работать с Муту

Азербайджанский «Нефтчи» заключил соглашение с бразильским футболистом Андре Шиньяшики сроком на два года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Oxu.Az.

По сведениям источника, 26-летний футболист, выступавший за американский клуб «Шарлотт», попросил команду расторгнуть с ним контракт после информации об интересе со стороны «Нефтчи». Стороны сумели согласовать расторжение. Шиньяшики хотел играть под руководством прославленного румына Адриана Муту. Именно из-за него бразильский футболист отказался от предложения из турецкого чемпионата, решив продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

Андре Шиньяшики достался «Нефтчи» бесплатно, когда как авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3 млн.