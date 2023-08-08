«Нефтчи» бесплатно подписал игрока со стоимостью € 3 млн. Он хотел работать с Муту
Поделиться
Азербайджанский «Нефтчи» заключил соглашение с бразильским футболистом Андре Шиньяшики сроком на два года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Oxu.Az.
По сведениям источника, 26-летний футболист, выступавший за американский клуб «Шарлотт», попросил команду расторгнуть с ним контракт после информации об интересе со стороны «Нефтчи». Стороны сумели согласовать расторжение. Шиньяшики хотел играть под руководством прославленного румына Адриана Муту. Именно из-за него бразильский футболист отказался от предложения из турецкого чемпионата, решив продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.
Андре Шиньяшики достался «Нефтчи» бесплатно, когда как авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3 млн.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:25
-
15:12
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:05
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:23
-
13:14
Партнерский контент