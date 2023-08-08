Валерий Гладилин: Юран с удовольствием покажет свой класс в матче со «Спартаком»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался в преддверии матча красно-белых с «Нижним Новгородом» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

«Естественно, «Спартак» — фаворит матча с «Пари НН». Сейчас у команды определяется стартовый состав, идёт борьба за место там, тренеры ищут варианты. Сегодня у игроков, которые выйдут с первых минут, будет высокая самоотдача. Думаю, что Хесусу Медине пора доверять стартовый состав, если он в хороших кондициях. Он уже давно в команде, прошёл много тренировок, проявил себя выходом на замену. Выйдет ли он в старте с «Пари НН», зависит от тактики и цели этого матча на Кубок. Может, Медина планируется на стартовый состав следующего матча РПЛ.

А для «Пари НН» было бы престижно достойно сыграть со «Спартаком». Там тренер Юран, который сам с удовольствием покажет свой класс. Будет борьба. Кубковая система на данном этапе такова, что проиграл — не вылетел. Любые тактические варианты тренеры могут ставить, необязательно ставить самый сильный состав», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.