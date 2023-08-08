Андрес Иньеста перешёл в клуб «Эмирейтс» из ОАЭ
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Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста, последние пять сезонов отыгравший в составе японского клуба «Виссел Кобе», заключил соглашение с командой «Эмирейтс», представляющей ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
39-летний Иньеста 22 года провёл в составе «Барселоны», с которой выиграл 32 трофея. В составе сборной Испании, за которую Иньеста провёл 131 матч, спортсмен выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира. Также на его счету два трофея с японским «Виссел Кобе».
Также за «Эмирейтс» выступает сербский защитник Урош Витас, ранее представлявший казахстанский «Иртыш». У «Эмирейтс» 19 легионеров в заявке (45,2% от общего числа футболистов).
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