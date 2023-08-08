«Урал» — «Ростов»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Встречу принимает стадион «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче был открыт на 41-й минуте усилиями нападающего «Урала» Александра Юшина. Нападающий откликнулся на передачу Ильи Ишкова с углового.
В 1-м туре группового этапа «Урал» на выезде потерпел поражение от московского «Локомотива» (1:2). «Ростов» же добился победы над казанским «Рубином» дома (1:0).
Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.
- 8 августа 2023
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:25
-
15:12
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:05
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:23
-
13:14