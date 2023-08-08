«Урал» — «Ростов»: хозяева открыли счёт в матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Встречу принимает стадион «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте усилиями нападающего «Урала» Александра Юшина. Нападающий откликнулся на передачу Ильи Ишкова с углового.

В 1-м туре группового этапа «Урал» на выезде потерпел поражение от московского «Локомотива» (1:2). «Ростов» же добился победы над казанским «Рубином» дома (1:0).

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.