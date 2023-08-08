Футболки Мбаппе убрали из официального магазина «ПСЖ»
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Все футболки 24-летнего французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе исчезли из официального фан-шопа клуба. Об этом сообщает El Golazo de Gol.
Также изображение футболиста удалено со стадиона «Парк де Пренс».
Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.
Мбаппе стал игроком парижской команды в июле 2018 года. За всё время выступлений за клуб француз провёл 260 матчей, отметился 212 забитыми мячами и 98 результативными передачами. Вместе с «ПСЖ» игрок выиграл пять чемпионатов Франции.
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