Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Штурм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболки Мбаппе убрали из официального магазина «ПСЖ»

Футболки Мбаппе убрали из официального магазина «ПСЖ»
Комментарии

Все футболки 24-летнего французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе исчезли из официального фан-шопа клуба. Об этом сообщает El Golazo de Gol.

Также изображение футболиста удалено со стадиона «Парк де Пренс».

Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.

Мбаппе стал игроком парижской команды в июле 2018 года. За всё время выступлений за клуб француз провёл 260 матчей, отметился 212 забитыми мячами и 98 результативными передачами. Вместе с «ПСЖ» игрок выиграл пять чемпионатов Франции.

Материалы по теме
Легенда «Реала»: болельщики «ПСЖ» злятся на Мбаппе? Не надо, я заберу его в аэропорту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023