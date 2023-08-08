Принц Уильям и Кейт Миддлтон обратились к футболисткам сборной Англии

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон пожелали удачи футболисткам сборной Англии, которые накануне пробились в четвертьфинал женского ЧМ-2023.
«Молодцы, львицы (прозвище женской сборной Англии. — Прим. «Чемпионата»)! Это была тяжёлая борьба, но теперь мы в четвертьфинале. Удачи», — написали Уильям и Миддлтон в социальных сетях.
Напомним, вчера, 7 августа, сборная Англии обыграла Нигерию и вышла в 1/4 финала женского чемпионата мира — 2023. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, в серии пенальти точнее оказались англичанки — 4:2.
В четвертьфинале сборная Англии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сыграет с Колумбией, которая сегодня обыграла Ямайку (1:0). Отметим, что победный мяч в серии пенальти забила Клои Келли, ставшая автором «золотого мяча» ЧЕ-2022.
- 8 августа 2023
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