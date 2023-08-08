Гришин: Акинфеев — лучший вратарь России, лучше Игоря никого нет

Бывший тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему считает голкипера армейцев Игоря Акинфеева лучшим вратарём России.

«Нет вратарей, которые бы стояли наравне с Акинфеевым, если ещё учесть то, как играет Игорь. Некоторые специалисты по вратарям пишут, что один голкипер талантливый, второй. Всем людям, которые играют в футбол, определённо ясно, что лучше Игоря никого нет. Акинфеев — лучший вратарь России, он это доказывает своей игрой. Игорь может ещё пять лет играть спокойно в РПЛ. Вопрос в том, захочет ли?» — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим футболистом на данную позицию в прошлом сезоне, по мнению РФС.