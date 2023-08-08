Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Штурм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Акинфеев — лучший вратарь России, лучше Игоря никого нет

Гришин: Акинфеев — лучший вратарь России, лучше Игоря никого нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему считает голкипера армейцев Игоря Акинфеева лучшим вратарём России.

«Нет вратарей, которые бы стояли наравне с Акинфеевым, если ещё учесть то, как играет Игорь. Некоторые специалисты по вратарям пишут, что один голкипер талантливый, второй. Всем людям, которые играют в футбол, определённо ясно, что лучше Игоря никого нет. Акинфеев — лучший вратарь России, он это доказывает своей игрой. Игорь может ещё пять лет играть спокойно в РПЛ. Вопрос в том, захочет ли?» — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим футболистом на данную позицию в прошлом сезоне, по мнению РФС.

Материалы по теме
Фото
РФС представил 33 лучших футболиста России сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023