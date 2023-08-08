«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 8 августа, состоится матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович.

«Локомотив»: Гильерме, Фассон, Баринов, Сарвели, Изидор, Миранчук, Ненахов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

В прошедшем сезоне Первой лиги «Рубин» стал победителем, набрав 69 очков в 34 матчах. «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона Кубка России «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1, а «Локомотив» переиграл «Урал» (2:1). Команды уже встречались в новом сезоне в рамках 1-го тура РПЛ — матч закончился результативной ничьей со счётом 2:2.