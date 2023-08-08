Агент Шпинёв: каким образом Сулейманов нужен Юрану, если выходит на 20-30 минут?

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался касательно решения «Пари НН» не отпускать нападающего Тимура Сулейманова в турецкий «Газиантепспор».

«Вот по Тимуру Сулейманову была официальная бумага от «Газиантепспора». Да, аренда, но платная. У нас в России многие платят деньги за аренду? Это единичные случаи. «Пари НН» предлагался такой вариант. Клуб мог сэкономить или заработать более 20 млн рублей. Это не деньги? Но «Пари НН» не идёт на этот шаг.

Юрану Сулейманов не нужен? Давайте опираться на факты и статистику: каким образом он нужен, если выходит на замены по 20-30 минут? Если играет центрального нападающего Трошечкин. Если клуб рассчитывает на футболиста, значит, он выходит в старте», — приводит слова Шпинёва Metaratings.