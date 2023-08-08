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«Урал» обыграл «Ростов» с минимальным счётом в матче Кубка России

Сегодня, 8 августа, состоялся матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Встречу принимал стадион «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:15 по московскому времени.

Единственный гол во встрече был забит на 41-й минуте — отличился нападающий «Урала» Александр Юшин. Форвард поразил ворота ростовчан после розыгрыша углового.

В 1-м туре группового этапа «Урал» на выезде потерпел поражение от московского «Локомотива» (1:2). «Ростов» же добился победы над казанским «Рубином» дома (1:0).

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.