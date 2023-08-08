Первак: чтобы стоить € 30 млн, Пиняеву нужно уходить в Европу. В РПЛ он не вырастет

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» не будет рассматривать предложения по трансферу полузащитника Сергея Пиняева ниже € 30 млн, а также поделился мнением о реальной стоимости Пиняева на сегодняшний день.

«Думаю, что на сегодняшний день Пиняев стоит подешевле. Учитывая его перспективу, хотя бы десятка. Потому что он ещё ничего не показал и ничего не доказал. Да, он находится в топе молодёжи. Но часто бывает, что сегодня он в топе, а завтра вообще нигде.

Что должен сделать Пиняев, чтобы стоить € 30 млн? Ему нужно уходить в Европу. Больше ничего. Думаю, что здесь он не вырастет. «Зениту» сегодня он не нужен. Именно он», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

18-летний Пиняев в нынешнем сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года.