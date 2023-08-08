Агент: европейские клубы ждут восстановления Дивеева, и тогда будет возможен его переход

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что интерес европейских клубов к Игорю сохраняется, несмотря на травму.
«Уровень интереса к Дивееву в Европе не снижается, но учитывая, что сейчас у Игоря травма, которая потребует достаточно времени на восстановление, интерес перманентный, но и не повышающийся. Европейские клубы ждут, когда Дивеев вернётся, и тогда возможны переговоры по его переходу», — приводит слова Ерёмина Metaratings.
Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы голеностопного сустава Дивеев выбыл до зимы. В прошлом сезоне Дивеев провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Вместе с клубом защитник завоевал Кубок России. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 7,5 млн.
- 8 августа 2023
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