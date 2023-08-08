«Тоттенхэм» объявил о переходе нападающего Велиса из «Росарио Сентраль»

Футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о переходе 19-летнего аргентинского форварда Алехо Велиса.

С лондонским клубом аргентинец заключил шестилетний контракт. В «Тоттенхэме» нападающий будет выступать под номером 36. «Росарио Сентраль» за переход Велиса получит € 15 млн, не считая бонусы.

В прошлом сезоне Алехо провёл 23 матча в высшей лиге Аргентины и забил 11 голов, один из них — с пенальти.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет, чтобы «шпоры» договорились о его переходе в «Баварию» до конца этой недели. Три предыдущих предложения мюнхенцев о приобретении 30-летнего англичанина «Тоттенхэм» отклонил.

Новый сезон «шпоры» начнут матчем с «Брентфордом» в гостях. Игра состоится 13 августа, начало — в 16:00 мск.