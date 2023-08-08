18-летний бразильский талант Вашингтон перейдёт в «Челси» за € 20 млн — Романо

18-летний нападающий «Сантоса» Дейвид Вашингтон уже в ближайшие дни станет футболистом лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли полного устного соглашения по переходу 18-летнего бразильца — «аристократы» заплатят € 15 млн сразу и € 5 млн в качестве бонусов за Вашингтона. С Дейвидом согласовали долгосрочную сделку, по переходу бразильца уже готовятся последние документы, после чего сделка будет полностью закрыта. «Челси» ещё не принял окончательного решения по будущему бразильца в клубе в следующем сезоне — он может как остаться в лондонском клубе, так и сразу же уйти в аренду во французский «Страсбург», принадлежащий владельцу «Челси».

18-летний Дейвид Вашингтон вызвал интерес клубов по всей Европе. Нападающий в последнее время был в поле зрения «Атлетико» Мадрид и «Реала» из Испании и дортмундской «Боруссии» из Германии. В чемпионате Бразилии игрок провёл девять матчей и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.