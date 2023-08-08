Матч между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли на 19 августа из-за смерти болельщика

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» перенесена на 19 августа по причине смерти болельщика греческого клуба. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Организация выразила соболезнования семье погибшего и призвала к тому, чтобы виновные были арестованы. Проконсультировавшись с местными властями, УЕФА пришёл к заключению о переносе матча, который должен был пройти сегодня, 8 августа. Ни на одной из двух игр между клубами не разрешено присутствовать болельщикам гостей.

Напомним, 22-летний мужчина, болельщик АЕКа, получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов и был доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных повреждений.