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Матч между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли на 19 августа из-за смерти болельщика

Матч между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли на 19 августа из-за смерти болельщика
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Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» перенесена на 19 августа по причине смерти болельщика греческого клуба. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Организация выразила соболезнования семье погибшего и призвала к тому, чтобы виновные были арестованы. Проконсультировавшись с местными властями, УЕФА пришёл к заключению о переносе матча, который должен был пройти сегодня, 8 августа. Ни на одной из двух игр между клубами не разрешено присутствовать болельщикам гостей.

Напомним, 22-летний мужчина, болельщик АЕКа, получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов и был доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных повреждений.

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