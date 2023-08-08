Павлюченко: все тренеры мечтают возглавить «Спартак», но я не хочу, нет такого желания

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, хочет ли он тренировать красно-белых в будущем.
«Думаю, сейчас все тренеры мечтают возглавить «Спартак», хотят этого, ведь это самый популярный клуб России. Но на сегодняшний день я не хочу тренировать красно-белых, у меня нет такого желания.
Моё обучение на лицензию тренера начинается в августе, но пока даты не совсем удобны для меня», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» вместе с «Краснодаром» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали девять очков из девяти возможных в трёх матчах чемпионата. Красно-белые в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1).
- 8 августа 2023
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