Шпинёв: «Газиантеп» ещё ждёт Сулейманова, не могу понять решение его не отпустить

Футбольный агент Вадим Шпинёв прокомментировал возможный уход нападающего Тимура Сулейманова из «Пари НН» в «Газиантепспор».

«Турецкий клуб «Газиантепспор» и его спортивный директор до сих пор не закрыли предложение и очень ждут Тимура. Прямой трансфер они не могут оплатить по бюджету, в Турции непростая экономическая ситуация, инфляция. Но от предложения они не отказываются. «Газиантеп» может улучшить предложение? Нет, не сможет. Я и так настоял на том, чтобы аренда была платная, неделю вёл переговоры. Но не ожидал, что это воспримут в штыки в Нижнем Новгороде. Очень сложно вести переговоры в новых условиях, так как новый генеральный директор фактически не приступил к своим обязанностям, а лицо, принимающее все ключевые решения в клубе, – это губернатор, и он недоступен для связи и коммуникаций.

Я просто не могу понять решения «Пари НН» не отпустить Сулейманова. Шанс обалденный. Клуб экономит на зарплате и зарабатывает деньги на платной аренде. Они взяли Зе Турбо – говорят, он приехал с лишними килограммами. Я понимаю, что, когда наберёт форму Кухарчук, Тимур вообще не будет играть», — приводит слова Шпинёва Metaratings.