Руслан Литвинов объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Пари НН»
Поделиться
21-летний полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, по какой причине не примет участия в матче с «Пари Нижний Новгород», который пройдёт сегодня, 8 августа, в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Чувствую себя хорошо. Дисквалификации у меня нет, просто пропускаю матч. Это совместное с тренером решение. Травма? Есть небольшие проблемы, решили не рисковать лишний раз. К матчу с «Уралом» буду уже готов!» — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Это будет первая игра в сезоне-2023/2024, которую пропустит Литвинов.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл 25 матчей, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:33
-
18:19
-
18:19
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:26
-
17:23
Партнерский контент