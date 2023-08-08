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Руслан Литвинов объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Пари НН»

Руслан Литвинов объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Пари НН»
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21-летний полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, по какой причине не примет участия в матче с «Пари Нижний Новгород», который пройдёт сегодня, 8 августа, в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Чувствую себя хорошо. Дисквалификации у меня нет, просто пропускаю матч. Это совместное с тренером решение. Травма? Есть небольшие проблемы, решили не рисковать лишний раз. К матчу с «Уралом» буду уже готов!» — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Это будет первая игра в сезоне-2023/2024, которую пропустит Литвинов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл 25 матчей, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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