Гончаренко: селекционную политику направляем на то, чтобы омолодить команду

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заявил, что в екатеринбургском клубе нацелены омолодить состав команды.

«Травмам можно было бы предавать какое‑то серьёзное значение, если бы видели, что это результат тренировочного процесса: Эрик Бикфалви, Ибраима Сиссе, Юрий Газинский, Егор Филипенко имеют разные травмы, у большинства из них это старые болячки. По Мамину будем смотреть завтра. Здесь нет никакой закономерности. В любом случае селекционную политику направляем на то, чтобы омолодить команду. Понятно, что без ветеранов никак, но важно, чтобы молодые игроки умели поддерживать наш ритм», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Сегодня, 8 августа, «Урал» обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. На 18‑й минуте встречи защитник хозяев Артём Мамин был заменён из‑за повреждения.