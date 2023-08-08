«Рубин» — «Локомотив»: первый тайм прошёл без голов

Сегодня, 8 августа, проходит матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой половине игры команды не смогли создать достаточное количество голевых моментов, нанеся всего два удара по воротам, что привело к закономерному итогу — 0:0 после первого тайма.

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1, а «Локомотив» переиграл «Урал» (2:1). Команды уже встречались в новом сезоне в рамках 1-го тура РПЛ — матч закончился результативной ничьей со счётом 2:2.

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.