В «Спартаке» заявили, что без проблем перевели деньги за трансфер Рябчука

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что проблем с переводом денег за переход 25-летнего защитника Олега Рябчука не возникло.
«Рябчук будет в заявке на сегодняшний матч. Сыграет он или нет — решит тренерский штаб. Заявили под португальским паспортом? Это технический момент, связанный с оформлением документов. У него португальский паспорт дольше действует. Его было проще заявить таким образом. Проблем с переводами денег за трансфер не было, всё нормально», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Рябчук перешёл в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса». Официально о трансфере защитника было объявлено вчера, 7 августа. За новую команду Рябчук будет играть под вторым номером.
У Рябчука двойное гражданство, однако на международном уровне он сыграл более 40 матчей за сборную Молдавии.
- 8 августа 2023
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