В «Спартаке» объяснили, почему решили обратиться в ЭСК после игры с «Рубином»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему красно-белые решили обратиться в ЭСК после игры 3-го тура Российской Премьер-лиги с «Рубином» (4:1).

«Мы обратились в ЭСК не для того, чтобы жаловаться. Мы выиграли этот матч — тут не нужны ни оправдания, ни жалобы. Просто хотелось бы, чтобы болельщики поняли. Фол был внутри штрафной площади. Раз эпизод был внутри штрафной, то это момент с назначением или неназначением пенальти.

Возможно, был нарушен протокол VAR. Мы хотели, чтобы эксперты дали оценку эпизоду и разъяснили болельщикам, почему было принято такое решение. Если ЭСК не хочет этого делать — это воля ЭСК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.