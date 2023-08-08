В «Спартаке» объяснили, почему решили обратиться в ЭСК после игры с «Рубином»
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему красно-белые решили обратиться в ЭСК после игры 3-го тура Российской Премьер-лиги с «Рубином» (4:1).
«Мы обратились в ЭСК не для того, чтобы жаловаться. Мы выиграли этот матч — тут не нужны ни оправдания, ни жалобы. Просто хотелось бы, чтобы болельщики поняли. Фол был внутри штрафной площади. Раз эпизод был внутри штрафной, то это момент с назначением или неназначением пенальти.
Возможно, был нарушен протокол VAR. Мы хотели, чтобы эксперты дали оценку эпизоду и разъяснили болельщикам, почему было принято такое решение. Если ЭСК не хочет этого делать — это воля ЭСК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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