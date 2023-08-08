В «Спартаке» посодействуют проведению матча легенд в честь Цымбаларя

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что красно-белые посодействуют проведению матча легенд в честь бывшего игрока клуба Ильи Цымбаларя.

«Предварительно мы планируем содействовать проведению матча легенд в честь Цымбаларя. Изначально коллеги хотели это сделать 18 августа. Но в августе решили этого не делать, потому что через два дня планировался матч с «Зенитом». Агрономы сказали, что не надо.

В сентябре с удовольствием посодействуем. Это огромное событие. Всем болельщикам понравится. Мы поможем, чем можем: информационно, поле предоставим», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 8 августа, стало известно, что Российский футбольный союз планирует провести матч легенд «Спартака» и сборной мира в честь Ильи Цымбаларя.