В «Спартаке» посодействуют проведению матча легенд в честь Цымбаларя

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что красно-белые посодействуют проведению матча легенд в честь бывшего игрока клуба Ильи Цымбаларя.
«Предварительно мы планируем содействовать проведению матча легенд в честь Цымбаларя. Изначально коллеги хотели это сделать 18 августа. Но в августе решили этого не делать, потому что через два дня планировался матч с «Зенитом». Агрономы сказали, что не надо.
В сентябре с удовольствием посодействуем. Это огромное событие. Всем болельщикам понравится. Мы поможем, чем можем: информационно, поле предоставим», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 8 августа, стало известно, что Российский футбольный союз планирует провести матч легенд «Спартака» и сборной мира в честь Ильи Цымбаларя.
- 8 августа 2023
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:33
-
18:19
-
18:19
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:26
-
17:23