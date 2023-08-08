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«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 8 августа, состоится встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Спартак»: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров, Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Гоцук, Майга, Михайлов, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Сулейманов.

В 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл московское «Динамо» в серии пенальти — 1:1 (пен. 4:3).

Фонбет Кубок России. Группа D
08 августа 2023, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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