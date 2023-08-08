Гончаренко: задача «Урала» в РПЛ — обезопасить себя от зоны переходных матчей

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко заявил, что в РПЛ он ставит перед командой задачу как можно раньше обезопасить себя от зоны переходных матчей, остальное его не волнует.

«Защитник «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что готов побриться налысо, если команда по итогам сезона в РПЛ попадёт в топ‑5, а что готов сделать я? Готов дать по голове Мине. Надо понимать, что наша задача в Кубке — продвинуться как можно дальше, в чемпионате — набрать то количество очков, которое обезопасит нас от зоны переходных матчей. Остальное меня не беспокоит. В турнирную таблицу я буду смотреть после Нового года», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Урал» занял 11-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков.