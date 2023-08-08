Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков одним словом оценил старт сезона для клуба

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку старту сезона в исполнении клуба.

«Как оценю старт сезона? Бодро. Сегодня я на матче как болельщик. Соскучился», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 8 августа, состоится встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Напомним, в 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1.

В трёх стартовых турах РПЛ «Спартак» набрал максимальное количество очков.