«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России

Завершился матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0.

В первой половине игры команды не смогли создать достаточное количество голевых моментов, нанеся всего два удара по воротам, что привело к закономерному итогу — 0:0 после первого тайма. Во втором тайме, на 63-й минуте, нападающий гостей Владислав Сарвели смог забить после ошибки вратаря «Рубина» Никиты Яновича, выведя «Локомотив» вперёд. Обе команды имели моменты в оставшееся время встречи, казанский клуб пытался сравнять счёт матча, но он так и остался прежним — 1:0, минимальная победа «Локомотива».

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1, а «Локомотив» переиграл «Урал» (2:1). Таким образом, железнодорожники после двух туров Кубка набрали 6 очков из 6 возможных и лидируют в группе B, у «Рубина» — 0 очков после двух сыгранных туров, казанская команда идёт на последнем месте в группе.

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.