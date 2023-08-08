Гильермо Абаскаль: про подготовку команды спросите у Алаева

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе Российской Премьер‑Лиги Александру Алаеву, упомянув календарь матчей чемпионата страны.

«По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу. Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперёд и не быть слишком самоуверенными», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 8 августа, «Спартак» примет нижегородский «Пари НН» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. В пятницу красно‑белые сыграют с екатеринбургским «Уралом» в рамках 4-го тура РПЛ, «Пари НН» свою игру проведёт 14 августа, когда примет грозненский «Ахмат».