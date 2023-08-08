Агент игрока «Сан-Паулу» Пабло Майи: у нас есть запрос от российского топ-клуба

Футбольный агент Жуниор Педрозо, представляющий интересы бразильского полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, рассказал, что российский топ-клуб заинтересован в приобретении игрока.
«Российский топ-клуб сделал запрос по нашему клиенту Пабло Майе. Готов ли футболист к переезду в Россию? Я с ним это ещё не обсуждал», — приводит слова Педрозо «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Пабло Майя провёл 36 матчей в составе «Сан-Паулу», в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей. Стоимость 21-летнего футболиста по версии портала Transfermarkt — € 7 млн. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2027 года.
Напомним, ранее сообщалось об интересе ещё к одному клиенту Педрозы — Габриэлу Барбозе. Московский «Спартак» хотел подписать бразильского нападающего, но отказался от сделки из-за высоких требований по зарплате.
- 8 августа 2023
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