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«Спартак» — «Пари НН»: красно-белые открыли счёт в начале матча

«Спартак» — «Пари НН»: красно-белые открыли счёт в начале матча
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В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте встречи защитник московского клуба Леон Классен открыл счёт. Затяжную позиционную атаку затеяли красно-белые, перепас у границы штрафной дошёл до Классена — и тот классным обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Напомним, в 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл московское «Динамо» в серии пенальти — 1:1 (пен. 4:3).

Фонбет Кубок России. Группа D
08 августа 2023, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
3 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Классен – 9'   2:0 Пруцев – 15'   2:1 Сулейманов – 29'   3:1 Мелёшин – 36'
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