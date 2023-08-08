«Спартак» — «Пари НН»: красно-белые открыли счёт в начале матча

В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте встречи защитник московского клуба Леон Классен открыл счёт. Затяжную позиционную атаку затеяли красно-белые, перепас у границы штрафной дошёл до Классена — и тот классным обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Напомним, в 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл московское «Динамо» в серии пенальти — 1:1 (пен. 4:3).