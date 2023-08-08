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Глава пресс-службы «Спартака»: по теме календаря могу только повторить слова Абаскаля

Глава пресс-службы «Спартака»: по теме календаря могу только повторить слова Абаскаля
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал календарь матчей чемпионата России. Напомним, ранее на данную тему высказался главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Перед матчем с «Зенитом» у «Спартака» будет на два дня отдыха больше, чем у соперника, имеет ли это для нас значение? Я бы тут о другом говорил. Здесь можно только повторить то, что сказал наш тренер. Странно, что в один отрезок у нас матчи через два дня на третий со сложными переездами, а потом внезапно девять дней перерыва. Но тему календаря хотелось бы уже закрыть — всё об этом сказано. Мы работаем в тех условиях, которые есть», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 8 августа, «Спартак» принимает нижегородский «Пари НН» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, а через три дня, 11 августа, сыграет с «Уралом» в рамках чемпионата. Санкт-петербургский «Зенит» завтра сыграет с «Крыльями Советов» в рамках Кубка России, после чего 13 августа проведёт следующий матч в рамках РПЛ с «Факелом».

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