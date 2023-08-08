Шпинёв: какая стратегия развития у «Пари НН», подписывать 34-летних и контракты раздувать?

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о переменах в руководящем составе «Пари НН».

«К бывшему спортивному директору клуба Игорю Кудряшову можно как угодно относиться – говорить, что это консервативный человек старой формации. Но Кудряшов с бывшим гендиректором Равилем Измайловым этот клуб слепили из того, что было, и вывели из низшего дивизиона, прошли несколько лет. Когда происходят такие вещи, то у тебя возникает вопрос. У Кудряшова есть чуйка на футболистов, они попали в точку с назначением тренером Галактионова. Анализ для принятия решения губернатору Никитину давался именно этими людьми – Кудряшовым и Измайловым. Курс и стратегию развития клуба они делали вместе, и она оказалась безошибочной – опираться на воспитанников и академию, вливать деньги в развитие, брать молодых ребят, продавать, зарабатывать и идти дальше.

Вся селекция была на человеке – его взяли и отфутболили. А что сделал не так Равиль? Все решения проходили через совет директоров и губернатора. Насколько я понимаю, в 2023 году бюджетных денег там было ноль. Все поступления были от спонсоров. Он не тратил деньги области. Какова сейчас стратегия развития клуба? Подписывать 34-летних футболистов и контракты раздувать?» — приводит слова Шпинёва Metaratings.