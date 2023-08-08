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Первак: € 30 млн — нереальные деньги за Пиняева. За € 30 млн «Зенит» брал Данни

Первак: € 30 млн — нереальные деньги за Пиняева. За € 30 млн «Зенит» брал Данни
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак дал оценку стоимости полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, а также сравнил возможный трансфер россиянина в «Зенит» с переходом бывшего футболиста сине-бело-голубых Мигела Данни из московского «Динамо» в петербургский клуб за € 30 млн.

«€ 30 млн — нереальные деньги за Пиняева? Считаю, что сегодня да. За € 30 млн «Зенит» брал Данни. Это был сложившийся игрок, который сразу стал играть и забивать. Согласен, что это было немного не то время, деньги были намного дороже. Что такое € 30 млн по сравнению с € 30 млн, которые заплатили за Данни?!», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Напомним, ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет рассматривать предложения по трансферу полузащитника Сергея Пиняева ниже € 30 млн.

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