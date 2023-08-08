В «Бешикташе» заявили, что не знают об интересе «Спартака» к игроку Абубакару

Пресс-атташе «Бешикташа» Джихангир Гюгдоган заявил, что в турецком клубе ничего не знают об интересе «Спартака» к нападающему команды Венсану Абубакару.

«Я не знаю насчёт интереса «Спартака» к Абубакару. Не думаю, что это правда», — сказал Гюгдоган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее издание Sport24 сообщало, что красно-белые изучают возможность приобретения 31-летнего камерунского форварда «Бешикташа».

Во второй половине прошлого сезона Венсан провёл 16 матчей за «Бешикташ» в рамках внутреннего первенства, забил 13 голов и сделал две результативные передачи. Ранее камерунский форвард выступал за саудовский клуб «Аль-Наср», а прежде представлял «Порту» и «Лорьян».