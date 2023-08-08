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«Спартак» — «Пари НН»: гости отыграли один мяч

«Спартак» — «Пари НН»: гости отыграли один мяч
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В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте встречи защитник московского клуба Леон Классен открыл счёт. Всего через шесть минут Данил Пруцев увеличил преимущество своей команды. Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов отыграл один мяч. Право на угловой получили нижегородцы, подача от флажка последовала на ближний угол вратарской, откуда оторвавшийся от защитника Сулейманов классно головой подрезал мяч под дальнюю штангу — 1:2.

Напомним, в 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл московское «Динамо» в серии пенальти — 1:1 (пен. 4:3).

Фонбет Кубок России. Группа D
08 августа 2023, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
3 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Классен – 9'   2:0 Пруцев – 15'   2:1 Сулейманов – 29'   3:1 Мелёшин – 36'
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