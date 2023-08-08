Агент Шпинёв: Мантуан меня не убеждает. Зиньковский, по-моему, интереснее

Футбольный агент Вадим Шпинёв сравнил футболиста «Зенита» Густаво Мантуана с полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским, а также поделился мнением о перспективах «Зенита» в шестой раз подряд выиграть Российскую Премьер-Лигу.
«На мой взгляд, этот сезон будет гораздо напряжённее, абсолютно все команды на дистанции будут терять очки. Время показывает, что «Зениту» не сыграли на пользу внутренние движения в команде, демарши бразильцев. Сергей Богданович – опытный тренер, ему виднее, как выстраивать все воспитательные и тренировочные процессы. Я думаю, он сумеет выправить ситуацию. Игроки есть, многие футболисты сохранены. Однозначно не хватает такого игрока, как Кузяев, который выполнял большой объём работы. Как не хватает и Малкома. Я смотрю на Мантуана, и он меня не убеждает. На мой взгляд, тот же Зиньковский интереснее. Наш чемпионат в этом году будет более напряжённым, борьба за призовые места будет жаркой», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
На старте сезона-2023/2024 подопечные Сергея Семака набрали четыре очка в трёх турах. «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграл «Динамо» (2:3). В настоящее время сине-бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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