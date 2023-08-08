«Спартак» — «Пари НН»: нижегородцы вышли вперёд сразу после отменённого гола хозяев

В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте встречи защитник московского клуба Леон Классен открыл счёт. Всего через шесть минут Данил Пруцев увеличил преимущество своей команды. Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов отыграл один мяч. На 36-й минуте Павел Мелёшин забил третий гол своей команды.

В самом начале второго тайма Эдгар Севикян поразил ворота красно-белых. Всего через четыре минуты защитник Виктор Александров сравнял счёт. А затем Тимур Сулейманов вывел нижегородцев вперёд, реализовав пенальти сразу после отменённого гола Зиньковского — 4:3.

Напомним, в 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл московское «Динамо» в серии пенальти — 1:1 (пен. 4:3).