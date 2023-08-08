Дмитрий Булыкин: шансы на отъезд Изидора высоки

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, покинет ли Вильсон Изидор «Локомотив» в это трансферное окно.
«Если Изидор сам хочет уйти, тогда его лучше продать. Можно и оставить Вильсона, если только он хочет остаться и забивать. Было очень много примеров, когда игроки хотели уйти, клубы не могли договориться и потом игрок не очень хорошо смотрелся на футбольном поле. Будем надеяться, что в этой ситуации всё будет нормально. Если спортивный директор «Локомотива» говорит о том, что идёт поиск нападающего, то, думаю, шансы на отъезд Изидора высоки», — приводит слова Булыкина издание «РБ Спорт».
В новом сезоне Изидор провёл за «Локомотив» четыре матча и забил два мяча. Ранее появлялась информация, что Изидор близок к переходу во французский «Марсель».
- 8 августа 2023
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