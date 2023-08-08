Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал интерес «Бешикташа» к Зайнутдинову

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением об игре полузащитника Бактиёра Зайнутдинова за ЦСКА и высказался насчёт интереса к футболисту со стороны турецкого «Бешикташа».
«Он основной в ЦСКА. Это будет потеря для команды. Но если бы он в том же «Бешикташе» играл в центре, мне как тренеру сборной было бы лучше. Нам пошло бы это на пользу, потому что мы его наигрываем в центре поля. Сейчас же, когда он приезжает в национальную команду, ему приходится перестраиваться. Говорил ли я на эту тему с Федотовым? У Федотова своё видение. Не могу я звонить и лезть с рекомендациями. Я сам не люблю, когда ко мне лезут с рекомендациями», — приводит слова Адиева издание «РБ Спорт».
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Зайнутдинов может покинуть ЦСКА. Возможным местом продолжения карьеры назывался «Бешикташ».
- 8 августа 2023
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