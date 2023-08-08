«Спартак» одержал пять побед в пяти первых матчах нового сезона

Московский «Спартак» показывает отличный старт сезона. Победа над «Пари Нижний Новгород» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России стала для красно-белых пятой в новом сезоне. Таким образом, красно-белые смогли победить в пяти первых матчах нового сезона из пяти.

Напомним, «Спартак» вместе с «Краснодаром» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали девять очков из девяти возможных в трёх матчах чемпионата. Красно-белые в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1). Также, помимо «Пари НН», красно-белые ранее обыграли «Краснодар» в Кубке России со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» после двух игр Кубка также лидирует в своей группе с шестью очками из шести возможных.

Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Красно-белые одержали очередную победу в невероятно зрелищном матче (5:4).