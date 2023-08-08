«Спартак» пропустил в Кубке четыре гола впервые с 1976 года

Сегодня, 8 августа, прошла встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Красно-белые одержали победу со счётом 5:4. «Спартак» впервые в российской истории пропустил четыре мяча в Кубке. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Последний раз московский клуб пропускал столько мячей ещё в советскую эпоху, а именно в 1976 году в матче 1/16 финала Кубка СССР с симферопольской «Таврией». Тогда крымский клуб одержал победу со счётом 4:3 в дополнительное время.

За «Спартак» хет-триком отметился Валерий Гладилин. Ещё одним героем матча стал Евгений Король, оформивший дубль и забивший победный мяч в дополнительное время. Также в той встрече принимал участие 27-летний Евгений Ловчев.