Экс-гендиректор «Спартака» — о матче с «Пари НН»: мне не было нервно, было весело!

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Напомним, «Спартак» одержал победу в очень зрелищном матче (5:4).
«Это было весело. «Пари НН» начал второй тайм очень агрессивно. «Спартак» должен был побеждать в этой игре, даже с более крупным счётом. Думаю, что в какой-то момент ребята просто расслабились. Сегодня не было нервно, я даже не переживал, если честно. Я был уверен в победе «Спартака»! В какой-то момент стало даже весело», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.
- 8 августа 2023
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