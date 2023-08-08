Галактионов — о победе над «Рубином»: оценю игру «Локомотива» как неоднозначную

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру команды в матче Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0) как неоднозначную.

«Оценю игру как неоднозначную. В первом тайме, мягко говоря, получилось не всё. Сделали определённые замены, но замены Самошникова и Миранчука связаны с карточками, так как боялись, что любой неосторожный фол может привести к удалению. Инициатива до забитого мяча и немного после была за нами.

Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом. Лучший игрок матча? Сарвели очень дисциплинировано и ответственно отработал в этом матче, но я бы отметил игру всей команды, так как впервые за долгое время мы сыграли «на ноль», мы ставили эту задачу», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».