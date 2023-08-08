Экс-гендиректор «Спартака» — о Бонгонда: Абаскаль просил такого вингера ещё в октябре

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку футболисту красно-белых Тео Бонгонда.

«Мне кажется, что этим летом все трансферы хорошие. Вы сами всё видите. Появилось то, чего не хватало Абаскалю. Ещё в октябре прошлого года он говорил, что ему нужен правый вингер с рабочей левой ногой. Слава богу, он нашёлся. Бонгонда быстро адаптируется и уже приносит «Спартаку» пользу. Медина тоже игрок достаточно опытный. Он уже забил первый гол. Думаю, что дальше будет продолжать приносить пользу.

Рябчук сегодня точно не испортил картину. Оценивать его ещё рано, нужно смотреть на более длинной дистанции. Показался быстрым и цепким на мяче. Мне кажется, что этим летом трансферная кампания положительная», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.